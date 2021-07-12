https://news.day.az/society/1360835.html К сведению пассажиров бакинского метро
К сведению пассажиров бакинского метро
В рамках поэтапных работ на станции "Джафар Джаббарлы" один из путей закрыт на ремонт.
Об этом АПА сообщил руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, передает Day.Az.
По его словам, основная часть ремонта на другом пути завершена.
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