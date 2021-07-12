К сведению пассажиров бакинского метро

В рамках поэтапных работ на станции "Джафар Джаббарлы" один из путей закрыт на ремонт.

Об этом АПА сообщил руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, передает Day.Az.

По его словам, основная часть ремонта на другом пути завершена.