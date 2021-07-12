https://news.day.az/society/1360849.html Самая Мамедова назначена на новую должность
Самая Мамедова назначена на новую должность
Бывший пресс-секретарь министерства молодежи и спорта Азербайджана Самая Мамедова назначена на новую должность.
Об этом сообщила сама Мамедова, передает Day.Az.
Отныне она будет курировать связи с общественностью в Бакинском транспортном агентстве (БТА).
По ее словам, Маис Агаев продолжит выполнять свои функции в качестве пресс-секретаря БТА.
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