https://news.day.az/society/1360854.html С сентября в школах Азербайджана введут новые правила в связи с COVID-19
С сентября в школах Азербайджана введут новые правила в связи с COVID-19
В Азербайджане будут разработаны новые правила в связи с процедурами COVID.
Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Аz, правила будут применяться со следующего учебного года.
Следует отметить, что основным способом более легкого возвращения в школу в сентябре станет вакцинация.
По официальным данным, в этом учебном году от коронавируса вакцинированы более 220 тысяч учителей и технических работников общеобразовательных учреждений.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре