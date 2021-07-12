С сентября в школах Азербайджана введут новые правила в связи с COVID-19

В Азербайджане будут разработаны новые правила в связи с процедурами COVID.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Аz, правила будут применяться со следующего учебного года.

Следует отметить, что основным способом более легкого возвращения в школу в сентябре станет вакцинация.

По официальным данным, в этом учебном году от коронавируса вакцинированы более 220 тысяч учителей и технических работников общеобразовательных учреждений.