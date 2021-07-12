Бакметрополитен об обращении в Тарифный совет для повышения стоимости проезда

ЗАО "Бакинский метрополитен" не обращалось в Тарифный (ценовой) совет Азербайджана по вопросу повышения стоимости проезда.

Об этом сказал в понедельник Trend глава пресс-службы ЗАО Бахтияр Мамедов, передает Day.Az.

По его словам, утверждения о том, что ЗАО обратилось в Тарифный совет по этому вопросу, не соответствуют действительности.

"Метрополитен отчитывается о своей работе перед соответствующими госструктурами, в том числе и перед Тарифным советом. Ежегодно ЗАО в соответствии с принятыми нормами представляет отчет Тарифному совету. До сегодняшнего дня Бакметрополитен не обращался в Тарифный совет по вопросу пересмотра стоимости проезда", - сказал Мамедов.