В бакинском метро улучшат систему вентиляции

Для модернизации вентиляционной системы метрополитена Баку будут закуплены новые вентиляторы.

Об этом сказал в понедельник Trend глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, передает Day.Az.

По его словам, в настоящее время ведутся работы в этом направлении, проводятся мониторинги состояния вентиляционной системы.

"На данный момент модернизировано 17 вентиляционных систем, и этот процесс продолжается. По итогам мониторингов будет проведена оценка состояния вентиляционных систем на станциях метро и в туннелях. При необходимости будут модернизированы и другие вентиляционные системы", - отметил Мамедов.