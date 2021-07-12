Пожар в бакинском парке

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре в парке в Наримановском районе города Баку.

Как сообщили Day.Az в МЧС, сразу после поступления информации к тушению огня были привлечены силы и средства Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В 17:20 пожар был потушен.

По предварительной информации, на территории площадью около 150 кв. м сгорели сухая трава и кустарники.