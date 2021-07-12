https://news.day.az/society/1360925.html Пожар в бакинском парке
Пожар в бакинском парке
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре в парке в Наримановском районе города Баку.
Как сообщили Day.Az в МЧС, сразу после поступления информации к тушению огня были привлечены силы и средства Государственной службы пожарной охраны МЧС.
В 17:20 пожар был потушен.
По предварительной информации, на территории площадью около 150 кв. м сгорели сухая трава и кустарники.
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