В Азербайджане арестован главный редактор, шантажировавший главврача

В прокуратуру Сабунчинского района поступила информация о том, что главный редактор информационного портала "www.sheffaf.az" шантажирует главврача городской поликлиники №36, требуя от нее денег.

Как сообщили Day.Az в районной прокуратуре, в ходе расследования было установлено, что учредитель и главный редактор указанного информационного портала Намиг Амрахов как должностное лицо для получения преимущества при выполнении своих служебных обязанностей, представившись главврачу городской поликлиники №36 Сабунчинского района Рамиде Ибрагимовой как руководитель информационных порталов "www.azinfo.tv" и "www.sheffaf.az", угрожая ей распространением в СМИ позорящей ее информации, с 2018 года неоднократно требовал и получил от нее в общей сложности 2 тыс. манатов.

По факту в прокуратуре Сабунчинского района было возбуждено уголовное дело, Н.Амрахов был привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статьям УК 182.2.2 (вымогательство, совершенное неоднократно) и 308.1 (злоупотребление служебными полномочиями), суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста.

Следствие по уголовному делу продолжается.