В Норвегии открылась выставка, посвященная норвежско-азербайджанским связям

По инициативе действующей в Норвегии организации CAN и поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой, Фонда поддержки азербайджанской диаспоры, Института Тура Хейердала, Вестфальского музея в норвежском городе Ларвике открылась выставка под лозунгом "Откройте для себя происхождение нашего национального наследия с шагами Тура Хейердала, ведущими в Азербайджан!".

Как сообщили в понедельник Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой, в церемонии открытия выставки приняли участие: бывший мэр города и действующий зампредседателя коммуны Руне Хойсет, первый секретарь посольства Турции в Норвегии Барбарос Туна Эрдем, консул Айтач Озкутюрк, первый секретарь посольства Казахстана Азат Матенов, директор Института Тура Хейердала Беате Бьорге, председатель организации CAN Шервин Наджафпур, норвежский фотограф и арт-директор Эдмонд Янг.

Выступающие высоко оценили реализацию этого проекта в родном городе известного ученого Тура Хейердала и его поминовение в 350-летие города Ларвик. Они рассказали о важности выставки, которая отражает привязанность путешественника к Азербайджану, его дружеские отношения с общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и его впечатления от визитов в нашу страну.

Беате Бьорге сообщил, что экспонаты выставки будут демонстрироваться в различных культурных центрах до 2024 года: "После Норвегии экспонаты будут выставлены в Италии и Андорре. Желаю, чтобы в будущем у нас была возможность провести эту выставку и в Азербайджане. Я надеюсь, что наши друзья в Азербайджане поддержат реализацию этого намерения".

Председатель организации CAN Шервин Наджафпур предоставил гостям подробную информацию об идее проекта. Было отмечено, что ранее при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой выставка проходила на знаменитом бульваре Акер Брюгге в Осло в течение трех недель. Было подчеркнуто, что в число экспонатов, представленных на выставке, посвященной дружеским связям Гейдара Алиева и Тура Хейердала, которые являются архитекторами дружественных связей Азербайджана и Норвегии, а также общим ценностям, объединяющим наши страны, будут включены азербайджанские ковры и национальные костюмы.

Отметим, что о выставке, которая продлится до 31 июля, также сообщила норвежская газета Eastland Posten. В октябре планируется открыть выставку в доме-музее Тура Хейердала.