В Нефтчале задержана женщина, убившая мужа 9 лет назад.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, по факту обнаружения 09.02.2013 года недалеко от кладбища на улице М.Сабира в городе Нефтчала сгнившего тела жителя Нефтчалинского района Манафова Маиса Назим оглу в Следственном управлении Генеральной прокуратуры было возбуждено уголовное дело по статье УК 120.1 (умышленное убийство), но установить личность того, кто совершил преступление, не удалось.

В результате комплексных следственных и оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что супруга потерпевшего Дильшад Манафова 27 декабря 2012 года убила его ножом в их доме во время семейного конфликта, а затем для сокрытия следов преступления с помощью своих братьев в ночь на 28 декабря 2012 года отвезла тело мужа на кладбище и бросила там в кустарнике.

12.07.2021 года Д.Манафова была привлечена к ответственности в качестве обвиняемой по статье УК 120.1 (умышленное убийство), суд избрал в ее отношении меру пресечения в виде ареста.