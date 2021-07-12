Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане от коронавируса (COVID-19) вакцинировались 564 человека, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 269, вторую дозу - 295.

Общее число использованных доз вакцины в Азербайджане составило 4 108 514. Первую дозу вакцины получили 2 475 180, вторую - 1 633 334 человека.