Азербайджан и ЕС обсудили совместные соцпроекты

Азербайджан и Европейский союз (ЕС) имеют долгую историю активного сотрудничества в социальной сфере на основе совместных проектов.

Как сообщили в понедельник Day.Az в Министерстве труда и социальной защиты населения, об этом сказал министр Сахиль Бабаев на прощальной встрече в формате видеоконференции с Кестутисом Янкаускасом по случаю завершения его деятельности в нашей стране в качестве главы представительства ЕС в Азербайджане.

Подчеркнув, что Азербайджан придает особое значение тесному и прочному партнерству с ЕС, министр сказал, что в соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в сфере труда, занятости и социальной защиты были проведены масштабные реформы. Он отметил активное сотрудничество с ЕС в процессе этих реформ. Министр также подчеркнул, что такие проекты Евросоюза, как TACIS, Twinning, а также сотрудничество с Европейским фондом обучения имеют важное значение для социальных реформ и улучшения системы социальной защиты.

Отметив успешное развитие отношений между Азербайджаном и ЕС в период деятельности Кестутиса Янкаускаса в нашей стране, министр Бабаев поблагодарил его за вклад в этой области.

В свою очередь, Кестутис Янкаускас подчеркнул, что у него остались очень хорошие впечатления о нашей стране и людях. Он выразил удовлетворение развитием сотрудничества в социальной сфере.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о совместных социальных проектах с Евросоюзом.