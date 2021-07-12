https://news.day.az/society/1360969.html В Баку 2 человека утонули в море
В Баку 2 человека утонули в море
В Баку 2 человека утонули в море.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Соггласно информации, на непляжной территории в поселке Пиршаги Сабунчинского района утонули два человека.
На месте происшествия работают водолазно-поисковые группы Государственной службы по надзору над маломерными судами и спасению на водах МЧС.
Поиски продолжаются.
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