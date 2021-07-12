В Баку 2 человека утонули в море.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Соггласно информации, на непляжной территории в поселке Пиршаги Сабунчинского района утонули два человека.

На месте происшествия работают водолазно-поисковые группы Государственной службы по надзору над маломерными судами и спасению на водах МЧС.

Поиски продолжаются.