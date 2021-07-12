Арестованы лица, вымогавшие деньги у семей шехидов за «телерепортажи»

В некоторых средствах массовой информации и на страницах социальных сетей распространилась информация о том, что некоторые журналисты требуют от семей шехидов различные суммы денег для подготовки материалов о шехидах.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в пресс-службе Генпрокуратуры cообщили, что по этим фактам в соответствующем управлении ведомства было проведено расследование.

Расследованием установлено, что Азер Кязымов совместно с Рубабой Велиевой 23-25 июня 2021 года, представившись сотрудниками телевидения, обманным путем выманили у матерей-шехидов деньги на общую сумму 240 манатов под предлогом съемок и трансляции в эфир фильмов о семьях шехидов, проживающих в городе Габала и селах, но при этом не осуществляли каких-либо телевизионных передач.

В отношении Азера Кязымова и Рубабы Велиевой начато производство по делу об административном правонарушении по статье 227 (мелкое хулиганство) Кодекса об административных правонарушениях, в отношении обоих лиц избрано административное наказание в виде административного ареста сроком на два и один месяц соответственно.

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики предупреждает о привлечении к ответственности лиц, допустивших нарушения закона, злоупотребив такими чувствительными обстоятельствами.