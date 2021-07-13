В Азербайджане на председателя муниципалитета завели уголовное дело

В Азербайджане заведено уголовное дело в отношении председателя муниципалитета.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в отношении председателя муниципалитета села Пирабадил Шабранского района Нуриева Джамаладдина Музафаддин оглу возбуждено уголовное дело по статье 309.2 (Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения) Уголовного кодекса.

Предварительное следствие завершено. Материалы уголовного дела направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения.

Уголовное дело передано в производство судьи Эльдара Исмаилова.

Дж.Нуриев более 10 лет был председателем муниципалитета села Пирабадил.