https://news.day.az/society/1361007.html В Азербайджане на председателя муниципалитета завели уголовное дело
В Азербайджане на председателя муниципалитета завели уголовное дело
В Азербайджане заведено уголовное дело в отношении председателя муниципалитета.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в отношении председателя муниципалитета села Пирабадил Шабранского района Нуриева Джамаладдина Музафаддин оглу возбуждено уголовное дело по статье 309.2 (Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения) Уголовного кодекса.
Предварительное следствие завершено. Материалы уголовного дела направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения.
Уголовное дело передано в производство судьи Эльдара Исмаилова.
Дж.Нуриев более 10 лет был председателем муниципалитета села Пирабадил.
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