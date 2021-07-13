Полиция будет штрафовать в метро!

Хотя сегодня в Азербайджане и нет запрета на ношение масок на открытом воздухе, в помещении это по-прежнему является обязательным. По этой причине полиция регулярно проводит контрольно-профилактические мероприятия по правильному использованию медицинских масок в закрытых помещениях. В связи с этим сегодня на станции бакинского метро "28 Мая" был проведен рейд и граждане, не использовавшие маски должным образом, были предупреждены.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на xezerxeber.az, сотрудники МВД провели профилактические беседы с людьми, которые не использовали маски. Им рассказали о важности правильного использования маски.

Пресс-секретарь МВД Нурлан Алиев сообщил журналистам, что принимаются меры контроля и профилактики для предотвращения распространения COVID-19.

Отметим, что размер штрафа за неиспользование медицинской маски варьируется от 100 до 800 манатов в зависимости от того, является ли нарушитель физическим, должностным или юридическим лицом.