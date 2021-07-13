https://news.day.az/society/1361064.html Бакинский бульвар - излюбленное место отдыха для всех - ФОТОРЕПОРТАЖ
Бакинский бульвар - излюбленное место отдыха для всех - ФОТОРЕПОРТАЖ
Приморский национальный парк Баку - одно из излюбленных мест отдыха как бакинцев, так и гостей азербайджанской столицы.
Day.Az представляет вниманию читателей кадры, сделанные на бульваре фотографом Trend.
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