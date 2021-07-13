Бакинский бульвар - излюбленное место отдыха для всех

Приморский национальный парк Баку - одно из излюбленных мест отдыха как бакинцев, так и гостей азербайджанской столицы.

Day.Az представляет вниманию читателей кадры, сделанные на бульваре фотографом Trend.