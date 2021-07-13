Фонд «YAŞAT» отправил на лечение в Турцию еще 8 участников войны

Фонд "YAŞAT" отправил на лечение в Турцию еще 8 тяжелораненых участников войны.

Как сообщили Day.Az в фонде, в Турцию отправлены на лечение Гусейнов Турал Араз оглу, Багиров Яшар Явер оглу, Мамедов Магомед Асиф оглу, Мамедзаде Адем Гюльгасан оглу, Нагиев Шихсеид Вахид огду, Новрузов Рашад Лятиф оглу, Магеррамов Акбер Саяф оглу и Гурбани Руслан Гулам оглу.

Напомним, что на сегодняшний день фонд отправил на лечение в Турцию 120 участников войны, 50 из них уже завершили лечение и вернулись на родину.