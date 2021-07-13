В Азербайджане сократилось количество пожаров

Количество пожаров в Азербайджане в июле сократилось в два раза по сравнению с июнем, сказал во вторник Trend заведующий отделом Государственной противопожарной службы МЧС полковник Эльман Бабаев, передает Day.Az.

По его словам, под контроль взяты все территории, где существует угроза возникновения пожаров.

"Угроза пожаров выросла в связи с жаркой погодой в Азербайджане. Благодаря упреждающим мерам существенно сократилось число выездов на тушение огня. Если в течение дня в июне у нас было 150-160 выездов, то благодаря принятым мерам их количество в июле сократилось вдвое", - сказал Бабаев.