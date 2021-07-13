В Шеки столкнулись две легковушки

В Шекинском районе произошло ДТП.

Как сообщает Day.Az, на 41-м километре автомагистрали Евлах-Загатала-граница с Грузией, на территории села Джафарабад Шекинского района столкнулись легковые автомобили "Daimler Chrysler E200" (66 BG 033), за рулем которого находился житель села Ширинбулаг Шекинского района Бебишов Фаиг Аббас оглу (1965 г.р.) и "Hyundai Accent" (99 DU 450), за рулем которого находился житель города Сумгайыт Кишваров Эльдар Хаджирза оглу (1965 г.р.).

В результате аварии пассажир автомобиля "Hyundai Accent" Антонович Галина Алексеевна (1947 г.р.) с травмами различной степени тяжести была госпитализирована в Шекинскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.