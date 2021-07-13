В Азербайджане обнародовано количество вакантных плановых мест в магистратуре.

Как передает Day.Az, на конкурс было предоставлено 11135 плановых мест, 3812 из них это места на основе госзаказа.

По итогам конкурса 10350 человек из 14981 бакалавров, принявших участие в выборе специальности, были приняты в магистратуру высших учебных заведений. Из поступивших 3766 человек будут обучаться по государственному заказу, 6584 - на платной основе. Из них 6790 человек являются выпускниками вузов нынешнего года, 3560 - выпускниками прошлых лет.

Таким образом, из 11135 плановых мест остались вакантными 785, 46 из которых - места по государственному заказу.

Будет сообщено о дате дополнительного размещения по вакантным плановым местам.