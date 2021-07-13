Завтра в Баку будет до 34 градусов тепла
14 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, умеренный северо-западный ветер днем временами усилится. Температура воздуха составит ночью 22-25, днем - 30-34 градуса тепла, в Баку ночью - 23-25, днем - 32-34 градуса тепла.
Атмосферное давление будет ниже нормы, 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 65-75%, днем - 35-45%.
На пляжах Абшерона умеренный северо-западный ветер временами усилится.
Температура морской воды на северных пляжах Абшеронского полуострова (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24 градуса тепла, на южных (Туркян, Говсан, Сахиль, Ших) - 24-25 градусов тепла.
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