В Баку доставят более 300 новых автобусов

До конца 2021 года в Баку будет доставлено еще 320 автобусов производства турецкой компании BMC Otomativ Sənaye Ticarət. Из них 170 - 9-метровые, а 150 - 12-метровые.

Как сообщили Day.Az в Бакинском транспортном агентстве (БТА), делегация БТА посетила город Измир для тестовых испытаний новых автобусов.

В рамках визита председатель агентства Вюсал Керимли встретился с генеральным директором BMC Otomativ Sənaye Ticarət Мурадом Ялчинташем.

На встрече обсуждались технические параметры автобусов, процесс доставки и другие важные вопросы. Было отмечено, что производство первой партии автобусов начнется после испытаний. Их доставка будет осуществляться поэтапно.

Стороны также выразили удовлетворение совместным сотрудничеством. Было отмечено, что обновление автобусного парка Баку всегда находится в центре внимания государства. За последние пять лет в соответствии с поручением Президента Азербайджана было закуплено 724 автобуса средней и большой вместимости, из них 415 - производства компании BMC. С закупкой новых автобусов их число достигнет 735.

После встречи на производственном предприятии был проведен осмотр новых автобусов.

9-метровые автобусы Neocity обладают большой маневренностью, их вместимость составляет 72 человека. Новые автобусы соответствуют экологическому стандарту Евро-6 и оснащены экологически чистыми двигателями, работающими на сжатом природном газе.