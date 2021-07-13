https://news.day.az/society/1361151.html В Баку выявлены незаконные пункты забоя скота
В Баку выявлены незаконные пункты забоя скота
Агентство продовольственной безопасности Азербайджана 12 июля провело мониторинги в целях выявления незаконных пунктов забоя скота и продажи мяса.
Как сообщили Day.Az в агентстве, в ходе мониторингов было установлено, что, несмотря на неоднократные официальные предупреждения и административные меры, принятые в отношении пяти пунктов забоя скота и продажи мяса, не соблюдающих санитарно-гигиенические нормы и правила, они продолжают свою незаконную деятельность.
Все эти пункты находятся в поселке Баладжары Бинагадинского района Баку.
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