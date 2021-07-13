Важное новшество в связи с COVID-19-паспортами в Азербайджане

Сертификаты COVID-19 интегрированы в правительственный портал myGov.az, сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

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