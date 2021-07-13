Генпрокуратура Азербайджана о пожарах на освобожденных территориях

Генеральная прокуратура Азербайджана распространила информацию в связи с пожарами на освобожденных территориях.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры, на освобожденных территориях наблюдаются пожары: "Одна из причин - несоблюдение правил безопасности лицами, ведущими в настоящее время реконструкционные и восстановительные работы, а также гражданами, посещающими Карабах. Из-за того, что на лесных участках и зерновых полях бросают окурки сигарет или другие легковоспламеняющиеся отходы, на этих территориях возникают пожары, что наносит серьезный ущерб флоре и фауне".

Генпрокуратура предупреждает, что виновные в таких нарушениях будут привлечены к ответственности. "Защита природы - долг каждого гражданина", - говорится в сообщении.