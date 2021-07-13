Бакметрополитен внес ясность в вопрос снижения зарплаты машинистов

ЗАО "Бакинский метрополитен" внес ясность в вопрос снижения зарплаты машинистов во время приостановления деятельности метро в период пандемии.

Как сообщил во вторник Trend пресс-секретарь ЗАО Бахтияр Мамедов, расчет зарплат в метрополитене осуществляется по специфическим правилам, передает Day.Az.

"Заработная плата выплачивается по определенному тарифу, и снижения в этом плане не произошло. Однако в соответствии с законодательством в Бакинском метрополитене машинистам выплачиваются и дополнительные средства. Например, тем, кто работает в ночную смену, в тяжелых условиях и на других подобных работах выплачиваются надбавки к зарплате. Во время пандемии, если сотрудник выходил в ночную смену, ему выплачивались дополнительные средства. А поскольку в период пандемии действовали определенные ограничения в связи с деятельностью метрополитена, машинистам, которые не работали в ночную смену, надбавки не выплачивались", - сказал Бахтияр Мамедов.