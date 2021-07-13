Налоговые льготы для Героев Отечественной войны Азербайджана усилят их соцобеспечение

Поправка, внесенная в Налоговый кодекс Азербайджана и предусматривающая предоставление Героям Отечественной войны налоговых льгот, является положительным шагом, направленным на усиление их социального обеспечения.

Об этом сказал во вторник Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Вугар Байрамов, передает Day.Az.

Согласно принятой поправке, ежемесячный доход Героев Отечественной войны Азербайджана, подлежащий налогообложению на любой оплачиваемой работе, уменьшен на 400 манатов.

По словам депутата, этот шаг является продолжением заботы о Героях Отечественной войны.

Байрамов напомнил, что раньше этой льготой пользовались Национальные герои Азербайджана и граждане других категорий. Согласно поправке, отныне этим правом будут пользоваться и Герои Отечественной войны.

"Это важно с точки зрения усиления их социального обеспечения. Если учесть, что часть Героев Отечественной войны продолжает заниматься трудовой деятельностью, то в этом контексте предпринятый шаг приведет к повышению их ежемесячных доходов", - сказал депутат.

Он напомнил, что для улучшения бытовых условий членов семей шехидов в Азербайджане реализуются 20 программ, а для улучшения бытовых условий участников Отечественной войны - 12.

"Право на налоговые льготы для героев Отечественной войны является продолжением этих проектов", - сказал Байрамов.

Отметим, что распоряжением Президента Ильхама Алиева от 9 декабря 2020 года 83 гражданам было присвоено звание Героя Отечественной войны (34 - посмертно).