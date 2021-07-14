Сегодня пройдут вступительные экзамены в вузы по III группе специальностей

Сегодня Государственный экзаменационный центр проведет вступительные экзамены в высшие учебные заведения по III группе специальностей.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, в экзаменах, которые пройдут в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Газахе, Агстафе, Сумгайыте, Абшероне, Мингячевире, Шеки, Загатале, Барде, Агджабеди, Гейчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Джалилабаде, Масаллы, Губе и Хачмазе, ожидается участие 21035 абитуриентов.

Экзамены начнутся в 10:00. За 15 минут до начала экзаменов - в 09:45 - заканчивается режим пропуска, прибывшие после указанного времени абитуриенты не допускаются в здание экзамена.

В целях предотвращения скопления людей и тесного контакта, для участников экзамена установлено разное время входа в экзаменационное помещение, и это время указано в выпускном листе участника экзамена. Поэтому необходимо прибыть в здание экзамена в то время, которое указано в пропускном листе.

Отметим, что в городах и районах, где 14-15 июля пройдут экзамены, всего выделено 168 экзаменационных зданий, 2873 экзаменационных зала. Для управления экзаменами назначены 168 общих руководителей экзаменов, 473 руководителя экзаменов, 3748 преподавателей, 380 сотрудников режима пропуска, 168 представителей зданий.

В экзаменах примут участие 42 абитуриента с ограниченными физическими возможностями. Для обеспечения удобства этих абитуриентов в экзаменационных помещениях выделены специальные залы, для инвалидов по зрению назначены индивидуальные контролеры.