https://news.day.az/society/1361343.html Пожар в бакинском ресторане
Пожар в бакинском ресторане
В одном из ресторанов Баку произошел пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, загорелись легковоспламеняющиеся конструкции кухни ресторана общей площадью 72 квадратных метра, расположенной на первом этаже пятиэтажного жилого дома в Бинагадинском районе Баку.
Пожарные перенесли три бытовых газовых баллона емкостью в 25 литров в безопасную зону.
Остальная часть ресторана была защищена от огня.
Пожар потушен.
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