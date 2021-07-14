Пожар в бакинском ресторане

В одном из ресторанов Баку произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, загорелись легковоспламеняющиеся конструкции кухни ресторана общей площадью 72 квадратных метра, расположенной на первом этаже пятиэтажного жилого дома в Бинагадинском районе Баку.

Пожарные перенесли три бытовых газовых баллона емкостью в 25 литров в безопасную зону.

Остальная часть ресторана была защищена от огня.

Пожар потушен.