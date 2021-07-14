Крупные пробки на ряде дорог Баку

На ряде дорог Баку наблюдается повышенная плотность транспортного потока.

Движение затруднено на трассе Баку-Сумгайыт, сообщает Day.Az со ссылкой на БТА.

Также дорожные заторы образовались на Бинагадинском шоссе (до пересечения с дорогой Баладжары - Баксоль в направлении центра), проспекте Бабека (от пересечения с улицей Наджафгулу Рафиева в направлении центра города и проспекта Гейдара Алиева), проспекте Гара Гараева (в направлении станции метро "Кероглу"), Забратском шоссе (от круговой развязки в Забрате перед военным комиссариатом Сабунчинского района в направлении проспекта Гейдара Алиева), улице Микаила Алиева (в направлении неосновной дороги проспекта Гейдара Алиева), улице Явера Алиева (на въезде на аэропортовское шоссе) и проспекте Гасанбека Зардаби (в направлении транспортной развязки 20 Января).