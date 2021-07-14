https://news.day.az/society/1361378.html Ведется работа над механизмом признания COVID-паспортов между странами
Ведется работа над механизмом признания COVID-паспортов между странами
Международные организации в области здравоохранения работают над механизмом признания вакцин COVID-19 и сертификатов иммунизации между странами.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в совместном сообщении Минздрава, Госагентства по обязательному медстрахованию и TƏBİB.
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