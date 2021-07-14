Эти лица в Азербайджане должны обязательно вакцинироваться

Научные исследования показывают, что количество антител в крови переболевших через 6 месяцев снижается. По этой причине срок действия сертификата об иммунитете составляет 6 месяцев.

Как передает Day.Az, об этом говорится в совместном сообщении Минздрава, Госагентства по обязательному медстрахованию и TƏBİB.

Отмечается, что в этой связи те, кто был вакцинирован 1 дозой до 2 июля 2021 года, должны получить вторую дозу.