https://news.day.az/society/1361400.html Эти лица в Азербайджане должны обязательно вакцинироваться
Эти лица в Азербайджане должны обязательно вакцинироваться
Научные исследования показывают, что количество антител в крови переболевших через 6 месяцев снижается. По этой причине срок действия сертификата об иммунитете составляет 6 месяцев.
Как передает Day.Az, об этом говорится в совместном сообщении Минздрава, Госагентства по обязательному медстрахованию и TƏBİB.
Отмечается, что в этой связи те, кто был вакцинирован 1 дозой до 2 июля 2021 года, должны получить вторую дозу.
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