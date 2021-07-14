Список мест, где можно приобрести жертвенное мясо - АДРЕСА
В этом году в дни праздника Гурбан байрамы, который будет отмечаться 20-21 июля, по 88 адресам по всей стране будут организованы услуги по продаже и забою жертвенных животных.
Как сообщает Day.Az, в пунктах продаж заказчики могут получить мясо жертвенных животных, прошедших ветеринарный контроль, и заколотых с соблюдением санитарно-гигиенических требований.
Наряду с этим, в регионах по согласованию с Агентством продовольственной безопасности Азербайджана будут установлены мобильные палатки для забоя жертвенных животных, где под ветеринарным контролем будет осуществляться забой и продажа жертвенных животных.
Министерство сельского хозяйства также организует онлайн-ярмарку по продаже жертвенных животных. Граждане смогут забрать заказанных овец по 7 адресам на территории Баку, Абшеронского района и Сумгайыта.
Портал для онлайн-продаж жертвенных животных будет доступен гражданам с 16 июля. Дополнительную информацию и адреса пунктов продаж можно узнать по ссылке www.afsa.gov.az/uploads/satish.pdf.
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