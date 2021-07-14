https://news.day.az/society/1361429.html Названы даты праздничного намаза
Названы даты праздничного намаза
Объявлено время праздничного намаза во время Гурбан байрамы.
Как сообщает Day.Az, в рекомендациях Совета судей Управления мусульман Кавказа отмечено, что жертвоприношение начнется 20 июля и может длиться 3 дня. Совместный праздничный намаз пройдет в мечетях 20 и 21 июля.
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