УМК разработало рекомендации в связи с Гурбан байрамы

Совет газиев Управления мусульман Кавказа (УМК) разработал рекомендации в связи с праздником Гурбан байрамы.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе УМК, в рекомендациях говорится, что в этом году наш народ встречает Гурбан байрамы как победитель, наша армия под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева положила конец 30-летней армянской оккупации и восстановила историческую справедливость, территориальную целостность Азербайджана.

В рекомендациях УМК говорится, что осуществлять забой жертвенных животных важно в основном для паломников в Мекке. Раздавать мясо жертвенных животных неимущим и малообеспеченным лицам считается богоугодным делом.

По шарияту, жертвенное животное должно быть здоровым, рекомендуется осуществлять забой животных в эти священные праздничные дни в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами в разрешенных государством местах. Это будет осуществляться в соответствии с шариятом под контролем религиозных деятелей УМК.

Сообщается, что граждане могут приобрести жертвенных животных и заколоть их в специально созданных для этого пунктах забоя, заказы можно будет сделать и онлайн.

Эти рекомендации составлены для соблюдения требований особого карантинного режима в период пандемии и защиты здоровья граждан. По шарияту, забой жертвенных животных начнется с 20 июля и продолжится 3 дня. 20 и 21 июля в мечетях будут совершены коллективные праздничные намазы.