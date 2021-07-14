Кабмин Азербайджана сделал заявление в связи с домами торжеств

В Азербайджане на свадебных церемониях будет действовать особый санитарный режим.

В соответствии с законом "О санитарно-эпидемиологической стабильности", главный государственный санитарный врач Азербайджана утвердит "Методические указания по борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19) на торжественных церемониях".

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Кабмин.

Согласно решению, для предотвращения распространения коронавируса в Азербайджане увеличено число сфер, в которых будет применяться особый санитарный режим. В это число вошли и объекты, на которых проводятся свадебные торжества.