https://news.day.az/society/1361473.html Кабмин Азербайджана сделал заявление в связи с домами торжеств
Кабмин Азербайджана сделал заявление в связи с домами торжеств
В Азербайджане на свадебных церемониях будет действовать особый санитарный режим.
В соответствии с законом "О санитарно-эпидемиологической стабильности", главный государственный санитарный врач Азербайджана утвердит "Методические указания по борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19) на торжественных церемониях".
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Кабмин.
Согласно решению, для предотвращения распространения коронавируса в Азербайджане увеличено число сфер, в которых будет применяться особый санитарный режим. В это число вошли и объекты, на которых проводятся свадебные торжества.
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