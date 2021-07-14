https://news.day.az/society/1361532.html В Баку в спортзале произошел пожар
В Баку в спортзале произошел пожар
На горячую линию "112" МЧС поступила информация о пожаре в двухэтажном здании в поселке Локбатан Гарадагского района города Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, к тушению пожара были привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.
В результате проведенных оперативных мероприятий пожар был локализован и потушен в кратчайшие сроки.
По предварительной информации, сгорели воспламеняющиеся конструкции спортивного зала, расположенного на втором этаже здания на территории Гарадагской учебно-спортивной базы общественного объединения "Neftçi İdman Klubu". Остальная часть здания была защищена от огня.
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