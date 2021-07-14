Дорожная полиция провела рейды в автобусах

Сотрудники Управления государственной дорожной полиции Сумгайыта провели рейд в отношении граждан, которые не носят маски в автобусах и такси.

Как сообщает Day.Az, во время рейда с пассажирами были проведены разъяснительные беседы. Сотрудники дорожной полиции проинформировали их о необходимости использования масок при пользовании общественным транспортом.

Лиц, которые не использовали маски в общественном транспорте, оштрафовали.

Также правовые меры приняты в отношении водителей, которые не устанавливают прозрачные перегородки в такси.

Следует отметить, что профилактические меры будут проводиться регулярно для обеспечения безопасности дорожного движения, а также для выявления людей, не использующих медицинские маски в общественном транспорте.