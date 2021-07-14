Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане от коронавируса (COVID-19) вакцинировались 41 696 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 18 222, вторую дозу - 23 474.

Общее число использованных доз вакцины в Азербайджане составило 4 200 994. Первую дозу вакцины получил 2 512 773, вторую - 1 688 221 человек.