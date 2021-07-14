https://news.day.az/society/1361611.html Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане от коронавируса (COVID-19) вакцинировались 41 696 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 18 222, вторую дозу - 23 474.
Общее число использованных доз вакцины в Азербайджане составило 4 200 994. Первую дозу вакцины получил 2 512 773, вторую - 1 688 221 человек.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре