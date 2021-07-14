В Азербайджане выявлено 146 новых зараженных коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки выявлено 146 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 73 человека, летальных исходов от COVID-19 не зафиксировано, сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодняшний день в Азербайджане в целом выявлено 337 602 случая заражения коронавирусной инфекцией, 330 946 человек вылечились, 4 988 - скончались, число активных больных составляет 1 668.

За последние сутки в Азербайджане проведено 9 046 тестов на COVID-19, а в целом за все время пандемии - 3 876 962.