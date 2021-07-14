В центрах отдыха в Баку выявили грубые нарушения

Главное управление общественной безопасности МВД Азербайджана совместно с соответствующими структурами Министерства экологии и природных ресурсов продолжает осуществлять меры по контролю за соблюдением санитарно-гигиенических правил на пляжах и прибрежной полосе Каспийского моря, сообщает Day.Az со ссылкой на МВД.

В ходе очередной проверки на ул. А. Гаджиева в пос. Тюркан Хазарского района была выявлена мусорная свалка из бытовых и других смешанных отходов. В связи с этим за нарушение требований ст. 271 Кодекса об административных проступках в отношении председателя поселкового муниципалитета Б. Ярыева был составлен протокол об административном проступке.

Во время проверок в пос. Пиршаги Сабунчинского района, в центрах отдыха Mirvari, Gold Sea, Caspi, Bayraq и Dəniz, расположенных в прибрежной полосе Каспийского моря, были выявлены факты нарушения санитарно-гигиенических правил. В отношении владельцев этих объектов были составлены протоколы по ст. 266.2 Кодекса об административных проступках.

Деятельность в этом направлении продолжается.