https://news.day.az/society/1361641.html В Сумгайыте открыли бюст национальному герою Поладу Гашимову и мемориальный музей - ФОТО
В Сумгайыте открыли бюст национальному герою Поладу Гашимову и мемориальный музей - ФОТО
В Сумгайыте открыли бюст Национальному герою Азербайджана, шехиду генерал-майору Поладу Гашимову и мемориальный музей.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в церемонии открытия приняли участие глава исполнительной власти Сумгайыта Закир Фараджов, депутаты, руководители правоохранительных органов, члены семьи погибшего генерала, его сослуживцы, представители общественности.
Отметим, генерал-майор П.Гашимов героически погиб в боях на Товузском участке армяно-азербайджанской государственной границы, начавшихся 12 июля 2020 года.
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