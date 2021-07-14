https://news.day.az/society/1361645.html В Азербайджане опубликованы правильные ответы тестовых заданий приемных экзаменов по III группе специальностей
В Азербайджане опубликованы правильные ответы тестовых заданий приемных экзаменов по III группе специальностей
Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана обнародовал правильные ответы тестовых заданий вступительных экзаменов в вузы по III группе специальностей, прошедших 14 июля, сообщает Day.Az со ссылкой на ГЭЦ.
Ознакомиться с правильными ответами заданий открытого и закрытого типа в азербайджанском секторе можно по ссылке.
Правильные ответы заданий в русском секторе можно узнать по ссылке.
Результаты экзаменов будут обнародованы в ближайшие две недели.
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