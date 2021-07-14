https://news.day.az/society/1361650.html Будут ли ходить электрички Баку-Сумгайыт в праздничные дни? - Отвечает АЖД
Будут ли ходить электрички Баку-Сумгайыт в праздничные дни? - Отвечает АЖД
В соответствии с постановлением Кабинета министров, движение электропоездов Баку-Сумгайыт-Баку приостанавливается с 18 по 21 июля включительно, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
По данным ЗАО, 17 июля электрички будут курсировать по расписанию буднего дня.
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