Фестиваль еды в Баку - ресторанная еда стала доступней

Третью неделю на просторах интернета с успехом проходит Digital Food Fest 2021 #TropicalEdition. За этот период фестиваль организовал ряд конкурсов от партнеров, порадовав своих посетителей сюрпризами.

Фестиваль продлится до 24 июля, и посетить его можно по ссылке www.digitalfoodfest.az, или кликнув по разделу Digital Food Festival в приложении Wolt. Этот сезон запомнится всем не только выгодными акциями, большими скидками на меню, и разнообразием лучших ресторанов страны - карта фестиваля выполнена в 3D-анимации и переносит каждого посетителя в реалистичный красочный городок, в котором хочется жить!

А жить в этом городке хорошо помогают такие партнеры как Visa: сделав покупку в разделе фестиваля их картой можно получить 1 манат кешбэк, а в каждом меню вы обязательно найдете бутылку Coca-Cola. Доставить заказ в любую точку города поможет неизменный логистический партнер Wolt.

Команда организаторов Digital Food Festival уже планирует провести зимний сезон, а пока - приглашаем вас всех в отпуск, который всегда с вами - www.digitalfoodfest.az.

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