Волонтеры дипломатии побывали в ряде учреждений Минобороны Азербайджана

В рамках "Недели дипломатии", организованной Министерством иностранных дел Азербайджана совместно с Университетом ADA на тему "44-дневная Отечественная война и послевоенная внешняя политика Азербайджана", действующие при МИД волонтеры дипломатии посетили некоторые учреждения Министерства обороны, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на военное ведомство.

Отмечается, что молодежь, представляющая различные учебные заведения, посетила Музей военной истории Министерства обороны, Военное издательство, Центр документальных и учебных фильмов, а также редакцию газеты "Азербайджан ордусу" (Азербайджанская армия). Волонтерам была предоставлена подробная информация о деятельности указанных структур Министерства обороны.

Помимо этого, гостям был продемонстрирован короткометражный фильм о событиях Отечественной войны. Молодежь также встретилась с группой военнослужащих, принимавших участие в Отечественной войне. Официальные лица Министерства обороны и ветераны ответили на многочисленные вопросы участников мероприятия об исторической победе, одержанной нашей армией под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.