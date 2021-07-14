В Азербайджане завершился цикл семинаров на тему «На пути к реформам в медиа» - ФОТО - ВИДЕО
Завершился цикл семинаров "На пути к реформам в медиа", организованных Агентством развития медиа Азербайджана и программами повышения квалификации Университета ADA с 14 июня по 10 июля.
Как передает в среду Trend, выступая 14 июля на церемонии закрытия семинаров, исполнительный проректор Университета ADA Фариз Исмаилзаде отметил, что эти тренинги способствуют началу нового тренда в области медиа и профессиональному развитию журналистов.
Исполнительный директор Агентства Ахмед Исмаилов рассказал о важности семинаров.
Затем с презентацией о достижениях в рамках семинаров выступила заместитель проректора Университета ADA, руководитель программ повышения квалификации Айгюн Гаджиева.
Отметим, что в семинарах приняли участие руководители 75 СМИ. Во время семинаров своим опытом поделились местные и зарубежные эксперты, в том числе специалисты Al Jazeera и Haber Global.
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