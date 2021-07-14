https://news.day.az/society/1361668.html В Баку состоялась презентация книг «Salam, Azərbaycan!» и «Şəki – gözəlliyin sehri» - ФОТО
В Баку состоялась презентация книг «Salam, Azərbaycan!» и «Şəki – gözəlliyin sehri» - ФОТО
В Баку состоялась презентация книг "Salam, Azərbaycan!" и "Şəki - gözəlliyin sehri", передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Книга "Salam, Azərbaycan!", которая отличается изящным художественно-эстетическим оформлением, посвящена истории, культуре, природе, национальной кухне страны и рассказывает о динамичном развитии Азербайджана.
Во второй книге "Şəki - gözəlliyin sehri" приведена широкая информация о Ханском дворце и исторической территории древнего города Шеки.
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