В Геранбое "скорая" попала в ДТП

В Геранбое автомобиль скорой помощи попал в ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло перед зданием центральной районной больницы.

Автомобиль марки "ВАЗ-2106" врезался в автомобиль скорой медицинской помощи. В результате ДТП пострадали две сотрудницы больницы, находившиеся в автомобиле скорой помощи.