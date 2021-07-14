https://news.day.az/society/1361671.html В Геранбое "скорая" попала в ДТП
В Геранбое "скорая" попала в ДТП
В Геранбое автомобиль скорой помощи попал в ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло перед зданием центральной районной больницы.
Автомобиль марки "ВАЗ-2106" врезался в автомобиль скорой медицинской помощи. В результате ДТП пострадали две сотрудницы больницы, находившиеся в автомобиле скорой помощи.
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