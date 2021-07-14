Вакцину можно будет получить и в этой бакинской клинике

Количество пунктов вакцинации в Азербайджане увеличено в связи с растущим спросом среди населения.

Как сообщили АПА в TƏBİB, вакцинация препаратами CoronaVac и Biontech / Pfizer с 15 июля 2021 года будет проводиться в медицинском учреждении "Yeni Klinika", передает Day.Az.

Пункт вакцинации будет работать 5 дней в неделю, с 9:00 утра до 16:00 вечера по принципу "живой очереди".